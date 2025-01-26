النفط النيابية:حكومة البارزاني ألحقت ضرراً كبيراً بالاقتصاد العراقي جراء تهريبها للنفط

النفط النيابية:حكومة البارزاني ألحقت ضرراً كبيراً بالاقتصاد العراقي جراء تهريبها للنفط
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عضو لجنة النفط والغاز عدنان الجابري، الاحد، إن “وزارة النفط اكتشفت تهريب 220 ألف برميل يوميًا عبر الصهاريج من قبل حكومة البارزاني ، وهو ما يشكل تهديدًا لاقتصاد البلاد”، موضحاً ان “عمليات تهريب النفط من كردستان موثقة بشكل كامل”.ويشير إلى أن “عمليات التهريب التي تقدر بحوالي 200 ألف برميل يوميًا تؤثر بشكل سلبي على سمعة العراق دوليًا، وتؤدي إلى فقدان الثقة في نظامه النفطي”.ويضيف أن “تهريب النفط من الإقليم يعكس سوء الإدارة ويجب اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة، لضمان عدم استمرارها والحفاظ على حقوق الشعب العراقي في الثروات الوطنية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *