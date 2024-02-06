النفط النيابية:حكومة البارزاني وراء تعطيل إقرار قانون النفط والغاز

النفط النيابية:حكومة البارزاني وراء تعطيل إقرار قانون النفط والغاز
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- توقع عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي اللامي، اليوم الثلاثاء، عدم إقرار قانون النفط والغاز في الدورة البرلمانية الحالية، مبيناً أن الخلاف حول القانون يخص الجهة المسؤولة عن إدارة حقول النفط في  الإقليم.

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