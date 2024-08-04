النفط النيابية:حكومة السوداني لا تحترم سيادة البلد ولا ثرواته

النفط النيابية:حكومة السوداني لا تحترم سيادة البلد ولا ثرواته
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم الاحد، على حقول النفط التي يملكها العراق في المياه الاقليمية بالخليج، فيما بينت أن الكويت أخذت الحقول النفطية في المنطقة الاقتصادية التي هي تحت الادارة العراقية بحسب المواثيق الدولية.وقال عضو اللجنة، عدنان الجابري، للصحيفة الرسمية، إن “للعراق حقولا مشتركة في الخليج، وله الحق بما يستكشف منها بينه وبين البلدان القريبة من دول الخليج”، مشيرا إلى أن “الحقوق مثبتة في اتفاقية البحار العالمية لعام 1981، التي تضم جميع المواثيق والعهود الدولية التي تنص على احترام الحقوق بين تلك البلدان”.وأضاف إن “للعراق حقا في المنطقة الاقتصادية والمياه الإقليمية المشتركة”، منوها بأن “الكويت ضمت إليها المناطق الاقتصادية للعراق، سواء في حقل الدرة أو النوخذة اللذين يقعان ضمن المنطقة الاقتصادية العراقية، أو في أقل تقدير ضمن المناطق المشتركة”.وأوضح الجابري، أنه “في الأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية، لا يمكن ان تستثمر المناطق المشتركة من قبل أحد البلدين بل من قبل كليهما، ويجب أن يكون هناك اتفاق مع العراق على استثمار مشترك لكل ما هو موجود بينهما”.

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