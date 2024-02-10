النفط النيابية تدعو الحكومة إلى منح المحافظات المنتجة للنفط مستحقاتها في موازنة 2024

النفط النيابية تدعو الحكومة إلى منح المحافظات المنتجة للنفط مستحقاتها في موازنة 2024
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت لجنة النفط الغاز والثروات الطبيعية النيابية، السبت، الى منح المحافظات المنتجة للبترول مستحقاتها في الموازنة للعام الحالي.وقال عضو اللجنة باسم الغريباوي في حديث صحفي، ان “الموازنة تتضمن قانون تمنح بموجبه المحافظات المنتجة للنفط مستحقات مالية في حال ارتفاع سعر النفط عن الرقم المحدد في الموازنة، الا ان هذا الامر لم يطبق”.واضاف، ان “هناك حاجة ماسة لتحرك البرلمان وخصوصا لجنتي المالية والتخطيط الاستراتيجي لمتابعة مستحقات المحافظات المنتجة للنفط من اجل ضمان حصولها على استحقاقاتها ضمن الموازنة”.واكد “وجود تحركات برلمانية فعلية لضمان وصول المستحقات الى المحافظات المنتجة، موضحا، ان “لجنة النفط النيابية لم تفاتح الحكومة الاتحادية بشأن هذا الامر، لكنها تحركت باتجاه وزارة النفط لمعرفة مدى امكانية تطبيقها للبرنامج والمنهاج الحكومي”.

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