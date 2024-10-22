النفط النيابية ترجح تمرير قانون النفط والغاز في الدورة البرلمانية الحالية

النفط النيابية ترجح تمرير قانون النفط والغاز في الدورة البرلمانية الحالية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح عضو لجنة النفط والغاز والثروات النيابية صباح صبحي، الثلاثاء، إقرار القانون خلال الدورة النيابية الحالية، لافتا الى ان القانون يحتاج إلى اتفاق سياسي.وقال صبحي في حديث صحفي، ان “المباحثات مستمرة بين المركز والاقليم وكذلك المحافظات المنتجة للنفط من أجل تشريع قانون النفط والغاز”.وأضاف ان “قانون النفط والغاز والذي يعد من أهم بنود اتفاق ائتلاف إدارة الدولة”، مشيرا إلى أن “القانون يحتاج إلى اتفاق سياسي قبل المضي بتشريعه”.وتابع ان “الحوارات مستمرة لايجاد حلول لابرز النقاط الخلافية مع توقعات باقرار القانون خلال الدورة النيابية الحالية”. 

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