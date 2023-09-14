النفط النيابية:62% نسبة العجز في الموازنة

النفط النيابية:62% نسبة العجز في الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية كاظم الطوكي، الخميس، أن إيرادات العراق المثبتة في قانون الموازنة الاتحادية تبلغ 134 مليار دولار.وقال عضو اللجنة كاظم الطوكي، في حديث صحفي، إنّ “بما يخص الايرادات العامة للنفط وفق ما مثبت في الموازنة ١٣٤ مليار هذه تعتبر النفطية والايرادات غير النفطية”، مشيرا إلى أن “الايرادات غير النفطية تشكل 18%”.وأضاف أن “ايرادات النفط غير ثابتة باعتبار ان سعر النفط حسب الاسعار العالمية ولكن نعتبرها تقاس على اساس تصدير النفط العراقي يوميا 3 مليون و ٥٠٠ المعدل اليومي وهو مستمر في الصعود والنزول وحسب ما مثبت في الموازنة والتقديرات الحكومية ووزارة المالية هناك عجز حوالي ٦٢% ولكن هو العجز يعتبر مجرد رقم”.

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