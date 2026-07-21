النفط يشتعل مع تصاعد المواجهة.. برميل الخام يقترب من 89 دولاراً وهجمات جديدة تهز محيط هرمز

قفزت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى نحو 88.97 دولاراً للبرميل، بالتزامن مع تصاعد التوتر العسكري في المنطقة بعد إعلان الولايات المتحدة تنفيذ موجة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران، وسط مخاوف من تأثير المواجهات على أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وجاء ارتفاع الأسعار عقب تقارير عن سماع دوي انفجارات في مناطق إيرانية عدة، بينها سيريك وقشم وبندر عباس ومحيط محطة بوشهر النووية، حيث أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن أصوات الانفجارات جاءت من جهة البحر، مع تفعيل الدفاعات الجوية قرب المنشأة النووية.

وفي المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية بدء جولة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران، مؤكدة أن العمليات تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية التي تستخدم، بحسب واشنطن، في تهديد السفن التجارية وحركة الملاحة في مضيق هرمز.

وتراقب الأسواق العالمية تطورات التصعيد عن كثب، وسط مخاوف من أن يؤدي اتساع رقعة المواجهة إلى اضطرابات في أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية.