النقل النيابية تطالب الحكومة باتخاذ إجراءاتها ضد التجاوزات الكويتية

النقل النيابية تطالب الحكومة باتخاذ إجراءاتها ضد التجاوزات الكويتية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية، زهرة البجاري، الثلاثاء، الحكومة الى اتخاذ موقف حازم ازاء الاعتداءات الكويتية المستمرة على المياه العراقية.وعبرت البجاري في بيان ، عن “رفضها واستنكارها لتكرار الاعتداءات على الصيادين العراقيين من قبل خفر السواحل الكويتية ومحاولتهم قتل واسر الابرياء من المواطنين العراقيين”، عادة الامر “انتهاكا للسيادة العراقية ما يحتم على الحكومة استدعاء السفير الكويتي ووضع حد لهذه التجاوزات”.و اشارت البجاري الى ان “العلاقة بين البلدين رسمت وفق اتفاقيات ظالمة فرضت على العراق نتيجة لسياسات المقبور صدام عقب اعتداءه على الجيران”، مبينة ان “افعال الجانب الكويتي اليوم غير مبررة لاسيما وانها تستهدف الصيادين الذين يسعون لكسب العيش بطرق سلمية وقانونية”.و كشفت عن “تحرك نيابي لإعادة دراسة الاتفاقيات الحدودية لإعادة فرض السيادة العراقية على تلك الأراضي”، مطالبة “بتوفير الحماية للصيادين ومنع تكرار الاعتداءات و إتباع السبل الدبلوماسية والقانونية لمنع التجاوزات الكويتية المتكررة وحماية المصالح العراقية”.

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