النقل النيابية تطالب بتحويل ميناء الفاو إلى الاستثمار

النقل النيابية تطالب بتحويل ميناء الفاو إلى الاستثمار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت لجنة النقل والاتصالات البرلمانية، الاثنين، بإحالة ميناء الفاو إلى الاستثمار، معللة الأمر بأن بقاء المشروع الاستراتيجي معتمداً في تمويله على الموازنة سيؤدي إلى توقف العمل به.وقالت رئيس اللجنة زهرة البجاري في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية ، إن “ميناء الفاو مشروع غير استثماري ويعتمد على الموازنة الاتحادية”، مشيرة إلى أن “أولى فقرات الميناء هي إنشاء جدار الرصيف لمحطة الحاويات، بينما تشمل الفقرة الثانية منه إنشاء الطريق الرابط بين  ميناء الفاو وأم قصر”.وأضافت البجاري، أن “المرحلتين الثالثة والرابعة هما إنشاء نفق خور الزبير وعمليات الحفر والردم بحوض الميناء، بينما تشتمل المرحلة الخامسة على حفر القناة الملاحية، إذ تعد هذه المراحل الخمس العناصر الأساسية في العقد المبرم بين شركة الموانئ العراقية والشركة الكورية”، مستدركة أنه “لا يوجد حتى الآن هيكل لميناء، إذ لا توجد فريمات ولا محطة كهربائية بل إنشاء جدار بسيط”.ولفتت إلى أن “العقد الكوري يشمل بناء البنية التحتية للميناء وليس الميناء الفعلي”، مبينة أن “الحكومة أعلنت إكمال إنشاء جدار الرصيف لكن هذا لا يعني أنه ميناء، لأنه يحتاج إلى (كرينات) وحفر مستمر في المنطقة ومحطات كهربائية ومحطات مياه ومخازن وساحات تحويل الحاويات”.وطالبت البجاري وزارة النقل بالتوجه إلى “إنشاء ميناء وليس مجرد جدار رصيفي”، كما طالبت أيضاً “بتحويل المشروع إلى استثماري كما هو الحال في دول العالم لأن هذه المشاريع لا تعتمد على الموازنة”. 

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