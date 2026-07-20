النواب يقلبون المشهد.. إلغاء تعيين رئيس مجلس الخدمة ونائبيه

في خطوة مفاجئة، صوّت مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، على إلغاء تعيين رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ونائبيه، موجهاً في الوقت ذاته توصية إلى الحكومة بتسليم إدارة المجلس مؤقتاً إلى رئيس السن، لحين اتخاذ الإجراءات اللاحقة.

وجاء القرار خلال الجلسة الثالثة من الفصل التشريعي الثاني، التي شهدت أيضاً تصويتاً على إضافة فقرة جديدة إلى جدول الأعمال، تتضمن مناقشة تقرير لجنة الأمن والدفاع بشأن حادثة استشهاد أحد الصيادين من محافظة البصرة، وما رافقها من تداعيات.

وكان مجلس النواب قد افتتح جلسته بعد اكتمال النصاب القانوني، لمناقشة حزمة من القوانين والملفات الرقابية والإدارية، وسط توقعات بأن تشهد المرحلة المقبلة تحركات إضافية لإعادة ترتيب عدد من المؤسسات والهيئات المستقلة.