الهجرة النيابية تدعو إلى عودة النازحين بعد تعويضهم واعمار مناطقهم

الهجرة النيابية تدعو إلى عودة النازحين بعد تعويضهم واعمار مناطقهم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جددت لجنة المهجرين والمصالحة المجتمعية في مجلس النواب، اليوم السبت، المطالب الأساسية التي يجب أن تنفذها الحكومة لتشجيع عودة النازحين طوعاً إلى مناطقهم.وقال رئيس اللجنة النائب شريف سليمان في حديث صحفي، إن “لجنته أعدّت برنامجاً عرضته على الحكومة، يتضمن 3 نقاط أساسية لعودة النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية بصورة طوعية”، موضحاً أن “النقاط تشمل، أولاً تحقيق الأمن والاستقرار في المناطق التي نزحوا منها، بينما جاء في النقطة الثانية المطالبة بإعمار تلك المناطق بعد نكبتها وافتقارها لمقومات الحياة إبان احتلال عصابات داعش لها”.وأضاف، أن “النقطة الثالثة تناولت صرف تعويضات مجزية لهم بعد أن فقدوا كل شيء”، واصفاً البرنامج بـ”العملي والمتكامل لأنه يضمن عودة غالبية الأسر التي لا تزال في المخيمات منذ 2014 وحتى الآن”.وشدد سليمان، على “ضرورة تنفيذ هذه المطالب على أرض الواقع مما يولد لدى النازحين قناعة للعودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية”، منوهاً بأن “لجنته اشترطت على الكتل التي شكلت الحكومة وضع ملف النازحين ضمن الأولويات في المرحلة المقبلة”.وتعهد بأن “لجنته ستتابع وتراقب مراحل تنفيذ ما جاء في البرنامج الحكومي بشأن معالجة ملف النزوح، وفق استراتيجية وخطة شاملة وكاملة طوعياً”، لافتاً إلى أن “هناك قرابة المليون نازح يعيشون في مخيمات النزوح وخارجها، مما يستدعي من الحكومة أن تخطو بشكل جدي لحل تلك المعضلة”.وتابع، أن “هذه الشريحة تعاني منذ سنوات الكثير بسبب النزوح، ولديها حق على الحكومة بأن تهتم بها وتحل مشكلاتها”، مضيفاً أن “الواجب الوطني يحتم على كل المسؤولين إعادة جميع النازحين إلى مناطقهم سواء كانوا داخل العراق أو خارجه”.

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