الهنداوي:إعادة الانتخابات متروك للمفوضية

الهنداوي:إعادة الانتخابات متروك للمفوضية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حسم مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، السبت، جدلية إعادة الانتخابات التشريعية.وقال الهنداوي، في حديث صحفي: إن “الإعلام يتحدث عن إعادة عملية الانتخاب، والمفوضية استلمت طعوناً وشكاوى سوف تبت بها”، مبينا أن “الامر متروك للمفوضية ويتبع دراسة الشكاوى”.وأضاف، أن “للحكومة دورين في العملية الانتخابية الأول دعم المفوضية على المستوى اللوجستي، وتوفير كافة احتياجاتها الفعلية التي لا تتعلق بالعملية الانتخابية بصورة مباشرة، والثاني توفير الجو العام لإجراء الانتخابات”.وتابع المستشار الحكومي، أن “مهمة الحكومة حماية عمل المفوضية وهي لا تتدخل بالمطلق بعملها”.

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