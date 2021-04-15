الهنداوي:الانتخابات ستجري في موعدها المحدد

الهنداوي:الانتخابات ستجري في موعدها المحدد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، الخميس، إكمال جميع الالتزامات الخاصة لإجراء الانتخابات، فيما أشار إلى أن الأمور تسير نحو اجرائها في موعدها.وقال الهنداوي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “جميع الالتزامات الخاصة بإجراء الانتخابات سواء من الناحية القانونية أو اللوجستية تحققت”، لافتاً إلى أن “مفوضية الانتخابات أكدت استعدادها لإجراء الانتخابات في العاشر من تشرين الأول المقبل”.وأضاف، أن “مجلس النواب أكمل التشريعات القانونية الخاصة بالمحكمة الاتحادية وحلّ المجلس، فضلاً عن إرسال رئيس الجمهورية المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات”، مؤكداً أن “كل الأمور تسير نحو إجراء الانتخابات في موعدها”.وأشار إلى أن “الانتخابات ستجرى في يوم واحد في جميع مناطق البلاد ولا تأجيل لأي منطقة”.

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