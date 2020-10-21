الهنداوي:الكتل السياسية تراجعت عن قناعتها بقانون الانتخابات

الهنداوي:الكتل السياسية تراجعت عن قناعتها بقانون الانتخابات
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بغداد/شبكة أخبار العراق- علق مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، الاربعاء، على الاعتراضات النيابية بخصوص صيغة الدوائر المتعددة المتفق عليها.وقال الهنداوي في تصريح صحفي، إن “العديد من الاطراف طالبت بالدوائر المتعددة في الانتخابات ومن ضمنهم بعض متظاهري تشرين الذين رحبوا بقانون الانتخابات واعتبروه خطوة كبيرة نحو تفتيت الاحزاب التقليدية التي حكمت العراق منذ عام 2003”.وأضاف، أن “الكثيرين اعتقدوا ان بعض مواد القانون الاساسية تخدم مطالبهم منها الانتخاب وفق نظام التمثيل النسبي ضمن قوائم انتخابية كبيرة لكل محافظة الى الترشيح النسبي ضمن قوائم انتخابية صغيرة لمن يحصل عليها من الاصوات وكذلك فرح الكثير بان القانون قضى على صيغة السانت ليكو المتهمة بهدر اصوات الكيانات الصغيرة لصالح الاحزاب الكبيرة”.وتابع، “الان برزت شكوك لكل هذه القناعات خاصة بعد ان ظهرت الحاجة الى تحديد الحدود الجغرافية للدوائر الانتخابية واصرار الكتل السياسية في البرلمان على ان تقوم بهذا الامر بنفسها وهي قضية شائكة لانها تحدد الكتل السياسية المتنفذة”.وأكد أن “الاسراع بتشريع القانون في الوقت الحالي ضروري جداً وننصح أن يتم بمساعدة فنية من الامم المتحدة لترسيم الدوائر المتعددة”.

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