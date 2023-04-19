الهند أكبر دولة في العالم بعدد السكان

الهند أكبر دولة في العالم بعدد السكان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يتوقع أن تتخطى الهند الصين كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان بحلول منتصف عام 2023، بحسب تقديرات نشرتها الأمم المتحدة الأربعاء.وسيبلغ عدد سكان الهند 1,4286 مليار نسمة مقابل 1,4257 مليار نسمة في الصين، وفقًا لتقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان حول حالة سكان العالم.

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