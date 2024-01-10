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- شبكة اخبار العراق
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الهيئة القضائية للانتخابات تضيف مقعدا للإطار في مجلس محافظة صلاح الدين
القانونية النيابية:المحكمة الاتحادية قررت عدم دستورية سحب تعديل قانون مكافحة البغاء من قبل الحلبوسي
ائتلاف المالكي:الوجود العسكري الأمريكي في العراق يهدد العملية السياسية ومشروع المقاومة
تحالف الفتح:الرئيس رشيد لايمثل العراق بل الإقليم
السوداني في السر غير في العلن..نريد خروج القوات الأمريكية من العراق
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إسرائيل تواصل منع الصحفيين الأجانب من دخول غزة
الصحة الفلسطينية:الموت يحاصر (1.9) مليون نازح في غزة
منظمة إنقاذ الطفولة:أكثر من 10 أطفال يفقدون أحد سيقانهم أو كليهما يومياً في غزة
(23) ألف شهيد في غزة بضمنهم( 9000) طفل و(5000) امرأة جراء القصف الإسرائيلي الأعمى
الأمم المتحدة:غزة أصبحت مكاناً للموت جراء استمرار العدوان الإسرائيلي عليها
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اللاعب(مهند علي):العودة إلى بغداد بكأس آسيا للمرة الثانية
استدعاء اللاعبات العراقيات المغتربات للمشاركة في المعسكر التدريبي للمنتخب العراقي النسوي
كاساس يقرر استمرار تدريب المنتخب العراقي في ابو ظبي
المنتخب الأولمبي يعسكر في الإمارات لمدة (17) يوما لغرض التدريب
تعرّف على أرقام لاعبي المنتخب الوطني العراقي في بطولة كأس آسيا
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شيرزاي:الحكومة العراقية ما زالت تدعم الاقتصاد الإيراني رغم التشديد الأمريكي عليها
إحصاء نينوى:(85%) نسبة الفقر في المحافظة
حزب بارزاني يرحب بتعديل الموازنة وتمرير قانون النفط والغاز لصالحه مقابل بقاء الإطاريين في الحكم
المجلس الوزاري للاقتصاد يوافق على استيراد”الخيار والرقي”بملايين الدولارات من إيران وهي تزرع محليا
مصدر سياسي:الإطاريون الغمّان سيعدلون الموازنة لصالح الإقليم الذي لن يلتزم بها
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- اذاعة INN