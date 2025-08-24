الولائي السوداني:حكومتي في خدمة شيعة باكستان

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أمس السبت، ضرورة تكاتف وتوحيد جبهة المقاومة الاسلامية إزاء ما يحدث في غزة من إبادة وتجويع.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، أن “السوداني أكد خلال لقاؤه مع الوفد الباكستاني الشيعي على ضرورة وحدة وتكاتف المواقف الاسلامية في ظل الوضع الراهن للدفاع عن ايران ومشروع المقاومة، خاصة إزاء ما يحصل في غزّة من جرائم إبادة وتجويع لأهلها”.وأكد أهمية “الدور العراقي والباكستاني، الرافض للعدوان على إيران الحبيبة”.ولفت الى أن “العراق حريص على تقديم افضل الخدمات للزائرين في المناسبات الدينية وعبر كل منافذ الدخول”.من جانبه أعرب الوفد الباكستاني عن “تقديره لشيعة العراق بكل فعالياته على ما يُبذل من جهود في استقبال زائري العتبات  في العراق وما يجده الزائرون من حفاوة وترحاب”، مؤكداً: “سعي بلاده الى تعزيز التعاون الثنائي وبما يصبّ بمصلحة البلدين الصديقين”.

