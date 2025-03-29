الولائي السوداني يتبرع بالنفط العراقي لحزب الله اللبناني وحركة أمل !!!

الولائي السوداني يتبرع بالنفط العراقي لحزب الله اللبناني وحركة أمل !!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد السوداني في بيان ،الخميس، أن “السوداني أجرى، اليوم، مباحثات هاتفية مع  رئيس حركة أمل الشيعية ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري”.وأكد السوداني، خلال الاتصال، “دعم العراق لأمن واستقرار لبنان، بجميع مكوناته، بجانب الالتزام بالمساهمة في إعمار مناطق حزب الله اللبناني التي دمرت من قبل إسرائيل”، مشيراً إلى “موافقته على منح وزارة النفط العراقية استثناء لتجهيز لبنان بالوقود لمدة ستة أشهر تبرعا دعما لحزب الله اللبناني وحركة أمل “.وأشار السوداني، إلى “الدور الفاعل الذي يؤديه بري في الوضع السياسي اللبناني، ورفض الاعتداءات الإجرامية المستمرة، ولاسيما ما حصل يوم أمس في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت من قبل إسرائيل ، والذي يقع ضمن مساعي الكيان الغاصب لإعادة فرض الحرب.من جانبه، قدم بري شكره لـ “رئيس مجلس الوزراء على مواقفه الداعمة لحركة أمل وحزب الله اللبناني”، مؤكداً “الحرص على إدامة التواصل مع العراق في مختلف المجالات”.

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