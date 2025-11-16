الولائي زيدان:الانتخابات نزيهة ودور القضاء كان متميزاً!

الولائي زيدان:الانتخابات نزيهة ودور القضاء كان متميزاً!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الولائي فائق زيدان، اليوم الأحد (16 تشرين الثاني 2025)، استعداد المؤسسة لمواجهة التحديات القانونية المقبلة، مشيرًا إلى التزام القضاء بتطوير العملية الانتخابية خلال لقائه وفدًا أمريكيًا.وذكر إعلام القضاء في بيان ، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، استقبل اليوم مديرة مبادرة العراق ضمن برنامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، فيكتوريا تايلور، والوفد المرافق لها”.وأضاف البيان أن “رئيس المجلس قدّم شرحًا مفصلًا عن دور القضاء في انتخابات مجلس النواب التي جرت مؤخرًا، إضافة إلى استعراض التحديات القانونية في المرحلة المقبلة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *