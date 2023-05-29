الولائي زيدان :أنا في خدمة الحشد الشعبي

الولائي زيدان :أنا في خدمة الحشد الشعبي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، الاثنين، مع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض التعاون بين الطرفين.وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ، ان “رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، استقبل اليوم، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض”.وأضاف البيان، ان ” اللقاء شهد بحث الاجراءات القانونية للتعاون بين القضاء وهيئة الحشد الشعبي وتنفيذ رغبات الأخير”.

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