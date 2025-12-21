الولائي زيدان يؤكد على التوقيتات الدستورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الولائي فائق زيدان خلال لقائه رئيس حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، بحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى.أن “اللقاء جرى فيه التأكيد على أهمية احترام التوقيتات الدستورية لانتخاب الرئاسات الثلاث، بما يضمن استكمال تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية”.وأوضح فائق زيدان أن “جلسة مجلس النواب الجديد الأولى يوم 29 كانون الأول/ديسمبر الجاري يجب أن تنتهي بحسم تسمية رئيس مجلس النواب ونائبيه ولا يمكن دستورياً وقانونياً تأجيلها او تمديدها”.كما أكد زيدان أهمية “حسم تسمية المرشح لرئاسة الجمهورية خلال المدة الدستورية البالغة ثلاثون يوماً بعد انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب يوم 29 من الشهر الحالي”.

