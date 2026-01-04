الولائي زيدان يلتقي البارزاني بشأن منصب رئيس الجمهورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أمس السبت، أهمية تقديم اسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ضمن المدة المحددة.وذكر بيان لمجلس القضاء ، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى التقى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني خلال زيارته إلى مدينة اربيل”.وأكد رئيس المجلس “أهمية تقديم اسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ضمن المدة المحددة بموجب القانون”.ومن جانبه أشاد مسعود بارزاني بـ”دور القضاء في ترسيخ احترام المدد الدستورية في تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

