الولائي زيدان يهنىء نظيره الإيراني بمنصبه الجديد

الولائي زيدان يهنىء نظيره الإيراني بمنصبه الجديد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الخميس الماضي، رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الايرانية محسني ايجئي وقدم له التهاني بمناسبة تسنمه منصبه خلفا لابراهيم رئيسي الذي شغل منصب رئيس الجمهورية.وقال بيان لمجلس القضاء الاعلى،  ان “هذا اللقاء يأتي على هامش حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى مراسم أداء رئيسي اليمين في مجلس الشورى الإيراني”.واضاف، انه “حضر اللقاء اعضاء الوفد القضائي السادة كل من القاضي جاسم محمد عبود رئيس المحكمة الاتحادية العليا وسالم محمد نوري رئيس الادعاء العام والقاضي مسلم متعب مدب رئيس هيئة الاشراف القضائي ورحيم عبد الحسن مدير عام دائرة شؤون الحراسات العامة”.

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