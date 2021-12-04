الولايات المتحدة: لن نسحب قواتنا من العراق

الولايات المتحدة: لن نسحب قواتنا من العراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية قرارها النهائي ، السبت، بشأن مستقبل قواتها في العراق وموعد انسحابها من عدمه، مبينة إنها لن تنسحب بالوقت الحالي وستبقى القوات الأمريكية والدولية في العراق حتى ما بعد نهاية الشهر الحالي وهو الموعد المقرر لانسحاب كامل القوات ، معتبرة ان انسحاب قواتها من العراق مرهون بالوضع على الارض ولن يحدد بوقت معين.وقال الحزب الديمقراطي الأمريكي في بيان: ان “الادارة الامريكية اجتمعت مع الكاظمي والوفود التي زارت الولايات المتحدة وكان هناك طلب عراقي ببقاء القوات الدولية لحين استقرار وضع العراق”، مبينا ان “هناك ضغوطا  من الحشد الشعبي وأحزابه على الكاظمي لغرض إخراج قواته وبالتالي فأن القوات الأمريكية لن تخرج هذا العام”.وأضاف، أن “القوات الأمريكية اذا رأت ان الحاجة تقتضي بعد نهاية العام الجاري اي العام المقبل بأنسحاب بعض القوات الأمريكية فهذا لايعني انسحاب كامل القوات كما يتصور البعض كون تلك القوات سيبقى عدد منها في العراق لحمايته”.وأضاف ان الإدارة لم تأخذ قرارها النهائي بالانسحاب حاليا وحتى على المستوى القريب لايوجد خروج للقوات الأمريكية”. 

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