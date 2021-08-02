اليابان تمنح العراق 2 مليون دولار لدعم الانتخابات

اليابان تمنح العراق 2 مليون دولار لدعم الانتخابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- منحت حكومة اليابان، اليوم الاثنين، نحو 2 مليون دولار لدعم مفوضية الانتخابات العراقية.بحسب تصريح لمكتب الامم المتحدة في بغداد، ان “الأمم المتحدة في العراق رحبت بمساهمة قدرها 216 مليون ين ياباني (حوالي 2 مليون دولار امريكي) من اليابان نحو مشروع تقوده الأمم المتحدة لدعم بناء القدرات داخل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية”.وأضافت ان “التمويل الياباني سيدعم المفوضية في الوقت الذي تستعد فيه للانتخابات البرلمانية في تشرين الأول 2021”.

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