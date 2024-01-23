اليوم..أربع مواجهات من منافسات كأس آسيا

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الحكومة الأيرلندية تطالب بمحاسبة إسرائيل على إجرامها في غزة
غوتيريش:على الجميع أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته
الأمم المتحدة:إسرائيل لاتحترم القانون الإنساني الدولي في تعاملها مع المعتقلين الفلسطينيين
إسرائيل تعتقل (51) فلسطينيا في الضفة الغربية
الشرطة البريطانية “تنظر” في فتح تحقيق بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة
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أمريكا تفرض عقوباتها على شركة (فلاي بغداد لصاحبها عمار الحكيم) لكونها تعمل لصالح الحرس الثوري
المالية النيابية ” زعلانة” لشمول الإرهابي النائب (حسين مؤنس) بالعقوبات الأمريكية
صحيفة بريطانية:موظفو الأمم المتحدة في العراق يتقاضون الرشا
نائب:مستشاري السوداني أكثر من (122) شخصا بلا فائدة
السوداني:لانستطيع الاستغناء عن دور قوات “الناتو”في العراق
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