اليوم..أربع مواجهات من منافسات كأس آسيا

اليوم..أربع مواجهات من منافسات كأس آسيا
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تُقام اليوم الثلاثاء، أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعتين الثانية و الثالثة من منافسات كأس آسيا 2023 لكرة القدم الجارية احداثها في قطر .وضمن المجموعة الثانية يلاقي المنتخب السوري نظيره الهندي عند الساعة الثانية والنصف عصراً على استاد البيت، ويحتل منتخب سوريا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة ، بينما يأتي الهند بالمركز الرابع بصفر من النقاط .وضمن المجموعة ذاتها يلاقي المتصدر أستراليا برصيد 6 نقاط ملاحقه بالمركز الثاني منتخب أوزباكستان بـ4 نقاط على استاد الجنوب .بينما تقام مباراتان ضمن المجموعة الثالثة عند الساعة السادسة مساءً تجمع الأولى منتخب فلسطين صاحب المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطة واحدة مع متذيل ترتيب المجموعة بدون نقاط ، مع منتخب هونغ كونغ ، على ملعب “لخويا” الرياضي.وضمن المجموعة ذاتها يلاقي المتصدر المنتخب الايراني بـ6 نقاط الوصيف منتخب الامارات بـ4 نقاط عند على ملعب المدينة التعليمي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *