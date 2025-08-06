اليوم..أسعار صرف الدولار =140750 ديناراً

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، اليوم الأربعاء، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 139850 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الثلاثاء 139950 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 140750 ديناراً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 138750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً حيث بلغ سعر البيع 139900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 139800 دينار مقابل 100 دولار.