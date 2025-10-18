اليوم..أسعار صرف الدولار =142500ديناراً

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،السبت، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141600 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلتها يوم الخميس الماضي.

وأشار المراسل، إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن الدولار سجل ارتفاعا طفيفاً، حيث بلغ سعر البيع 141450 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141350 ديناراً مقابل 100 دولار.