اليوم..أسعار صرف الدولار= 144000ديناراً

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الأثنين،، فإن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142900 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سلجتها أمس الأحد.

وأشار المراسل، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 144000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 142000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن الدولار سجل استقراراً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 142750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142600 دينار مقابل 100 دولار.