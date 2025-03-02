اليوم.. أسعار صرف الدولار= 148750 ديناراً

اليوم.. أسعار صرف الدولار= 148750 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الأحد، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147800 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس السبت 148500 دينار مقابل 100 دولار. وأشار مراسلنا، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 146750 ديناراً مقابل 100 دولار.أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 147900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147800 دينار مقابل 100 دولار.

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