اليوم .. أسعار صرف الدولار= 151250 ديناراً

اليوم .. أسعار صرف الدولار= 151250 ديناراً
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الأحد، أن أسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150250 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سُجلت أمس السبت .وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 149250 ديناراً لكل 100 دولار.أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا أيضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 149700 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 148600 دينار مقابل 100 دولار.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *