اليوم..أسعار صرف الدولار= 152500 ديناراً

اليوم..أسعار صرف الدولار= 152500 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الأربعاء، ان أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151700 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الثلاثاء 151900 دينار مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار، بينما بلغ الشراء 150500 دينار لكل 100 دولار.أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث سجل سعر البيع 151400 دينار مقابل 100 دولار وسجل سعر الشراء 151300 دينار مقابل 100 دولار .

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