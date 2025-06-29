اليوم..أسعار صرف الدولار=142250 ديناراً

اليوم..أسعار صرف الدولار=142250 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الاحد، ان، اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس السبت 141300 دينار مقابل 100 دولار .وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 142250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140250 ديناراً مقابل 100 دولار.اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 141050 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140950 ديناراً مقابل 100 دولار.

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