اليوم..أسعار صرف الدولار=142500 ديناراً

اليوم..أسعار صرف الدولار=142500 ديناراً
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الأحد، ان، أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141600 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس السبت 142450 دينارا مقابل 100 دولار .وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 141550 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141450 دينارا مقابل 100 دولار.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *