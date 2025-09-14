اليوم ..أسعار صرف الدولار=143750 ديناراً

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الاحد، ان، اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 142750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار يوم أمس السبت 142850 ديناراً مقابل 100 دولار .وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 143750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141750 ديناراً مقابل 100 دولار.اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 142700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142600 دينار مقابل 100 دولار.

