حزب طالباني: علاقتنا مع الإطار كـ “الجسدان في روح واحدة”
مصدر سياسي: إيران والإطار مع ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة!!
الإطار:نقل الدواعش من سوريا إلى العراق لغرض بقاء المقاومة الإسلامية الحشدوية
نائب: الخلافات ما زالت مستمرة بين حزبي بارزاني وطالباني بشأن المرشح لرئاسة الجمهورية
مصدر سياسي: الفساد في العراق مدعوم حكومياً وسياسياً ونيابياً لا يمكن إزالته
اليوم ..أسعار صرف الدولار=148500 ديناراً
استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار بسبب المكاتب الاقتصادية لأحزاب الإطار
مصدر مطلع: رواتب هذا الشهر في خطر بسبب “قلة السيولة”
مستشارية الأعرحي للأمن القومي تناقش “البالة” وأثرها على الأمن !!ومركز اقتصادي ينتقدها كان الأولى بها مناقشة تهريب النفط والدولار
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
سافايا: استقرار العراق بنهاية الميليشيات الحشدوية
العراق يعلن إخلاء القوات الأمريكية من قاعدة عين الأسد نصراً لإيران ومشروع المقاومة
مصادر: الانسحاب الأمريكي من قاعدة عين الأسد لسحب البساط من ميليشيا الحشد لحل نفسها
