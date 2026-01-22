اليوم ..أسعار صرف الدولار=148500 ديناراً

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا الخميس، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 147900 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الأربعاء 148000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 147500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 147850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147750 ديناراً مقابل 100 دولار.