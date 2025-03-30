اليوم.. أسعار صرف الدولار=148500 ديناراً

اليوم.. أسعار صرف الدولار=148500 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الأحد، ان أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 147550 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار صباح أمس السبت 147400 دينار مقابل الدولار.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 146500 دينار مقابل 100 دولار.أما في اربيل فانه الدولار لا يتم تداوله ايام العطل والاعياد .

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