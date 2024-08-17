اليوم..أسعار صرف الدولار=150750 ديناراً

اليوم..أسعار صرف الدولار=150750 ديناراً
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 بغداد/ ششبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، السبت، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149800 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 150000 دينار مقابل 100 دولار .وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 150750 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 148750 ديناراً لكل 100 دولار.أما في اربيل فأن البورصه لا تتداول أيام العطل الرسمية إلا أنه سجل الدولار انخفاضا أيضا في محال الصيرفة فقد سعر البيع 149800 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 149600 دينار مقابل 100 دولار.

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