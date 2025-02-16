اليوم.. أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً

اليوم.. أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الأحد، أن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150100 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم أمس السبت  150300 دينار مقابل 100 دولار.وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149000 دينار مقابل 100 دولار.أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 150050 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149050 ديناراً مقابل 100 دولار.

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