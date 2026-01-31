اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً

آخر تحديث:
بوتين يوافق على طلب ترامب بوقف الضربات العسكرية على كييف
ستارمر يدعو إلى شراكة استراتيجية شاملة مع الصين
ترامب: أجريت مكالمة رائعة مع الرئيس السوري أحمد الشرع
أمريكا تطلب من أوكرانيا التنازل عن منطقة دونباس لروسيا مقابل ضمانات أمنية
صحيفة: الجيش الأمريكي استكمل استعداداته لتوجيه ضربة عسكرية لإيران الإرهاب
الفساد والفشل والرواتب الخيالية للحيتان والنفقات المبالغ فيها وراء ظنك معيشة المواطن
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
الدكتاتوري الطائفي المالكي: طز بأمر ترامب سأبقى في منصبي حتى الموت!!
نائب أمريكي: موقف بلادي غير قابل للتفاوض في تحرير العراق من إيران
سافايا: أسماء سراق المال العام من الحيتان وغيرهم ستعرض على الشعب العراقي
خبير اقتصادي: استمرار تهريب الدولار إلى إيران والفشل والفساد الحكومي وراء ارتفاع أسعار صرف الدولار
مرصد حقوقي: العراق “مخزن للنفايات الغازية”
