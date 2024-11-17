اليوم ..أسعار صرف الدولار=151250 ديناراً

اليوم ..أسعار صرف الدولار=151250 ديناراً
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الاحد، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150350 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أسعار أمس السبت 150650 دينارا مقابل 100 دولار .وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151250 دينارا، بينما بلغ الشراء 149250 دينارا لكل 100 دولار.أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 150500 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 150400 دينارا مقابل 100 دولار.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *