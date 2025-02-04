اليوم..أسعار صرف الدولار=151500 ديناراً

اليوم..أسعار صرف الدولار=151500 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الثلاثاء، ان اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 150300 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الاثنين 150350 ديناراً مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار.اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 150200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150100 دينار مقابل 100 دولار .

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