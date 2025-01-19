اليوم..أسعار صرف الدولار=151750 ديناراً

اليوم..أسعار صرف الدولار=151750 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الاحد، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 150650 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس السبت 150700 دينار مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا، إلى أن أسعار البيع  في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 151750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 149750 ديناراً لكل 100 دولار.أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث سجل سعر البيع 150500 دينار مقابل 100 دولار، وسجل سعر الشراء 150400 دينار مقابل 100 دولار.

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