اليوم ..أسعار صرف الدولار=152,000 ديناراً

اليوم ..أسعار صرف الدولار=152,000 ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مراسلنا، الأربعاء، بأن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150,850 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت يوم أمس الثلاثاء 150,900.وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 152,000 دينار، بينما بلغ سعر الشراء 150,000 دينار لكل 100 دولار. أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً، حيث بلغ سعر البيع 151,000 دينار مقابل 100 دولار، وسجل سعر الشراء 150,800 دينار مقابل 100 دولار.

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