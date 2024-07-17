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اليوم..أسواق بغداد توقفت عن بيع الدولار بمناسبة عاشوراء!
نائب يطالب بوضع حد لإيقاف التوسعات الكويتية في المنطقة الاقتصادية للعراق
مستشار السوداني:المشكلة مع إيطاليا ما زالت قائمة بشأن العقوبات المفروضة على البنك المركزي العراقي
النزاهة النيابية:(56) مليون دولار قيمة فساد وزارة الصحة في محافظة المثنى
محافظ ميسان:ارتباطنا العقائدي والسياسي مع إيران يحتم علينا دعم اقتصادها
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المنتخب الوطني يعسكر في قطر استعداداً لتصفيات كأس العالم 2026
مدرب فريق الصقور الجديد يشترط إقامة معسكر تدريبي في تركيا
إسبانيا تستحوذ على الجوائز الفردية لبطولة اليورو
اليوم..خمس مواجهات في دوري نجوم العراق لكرة القدم
اتحاد الكرة العراقي يرهن زيادة قيمة عقد كاساس على نتائج مباريات المنتخب في النهائيات الآسيوية
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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محافظ ميسان:ارتباطنا العقائدي والسياسي مع إيران يحتم علينا دعم اقتصادها
صورة من النفاق
هيا نضحك..تركيا:نحترم سيادة العراق لكن قواتنا تتوسع في احتلالها لشمال البلد
الحرس الثوري:بفضل حشدنا الشعبي وحكومته أصبح العراق سوقا للبضائع الإيرانية بنسبة 95%
نائب:ضغط حكومي إطاري أمريكي لعدم كشف سرقة أكثر من (20)تريليون دينار من فساد موانئ العراق
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