اليوم..أسواق بغداد توقفت عن بيع الدولار بمناسبة عاشوراء!

اليوم..أسواق بغداد توقفت عن بيع الدولار بمناسبة عاشوراء!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الاربعاء، ان اسواق بغداد وفي محافظات أخرى أغلقت وتوقفت عن تداول الدولار اليوم ،  بمناسبة عطلة العاشر من محرم.  أما في اربيل فقد سجل الدولار في محال الصيرفة سعر البيع 149350 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، و سعر الشراء 149250 دينارا مقابل 100 دولار.

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