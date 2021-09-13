اليوم ..أول جلسة لحكومة ميقاتي

اليوم ..أول جلسة لحكومة ميقاتي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يعقد مجلس الوزراء اللبناني، الاثنين، أولى جلساته بقصر بعبدا الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون، والتي خصصت لتعيين لجنة صياغة البيان الوزاري وعرض أفكار الوزراء والتقاط الصورة التذكارية.وأكدت مصادر لبنانية مطلعة، أن “البيان الوزاري سيكون عنوانه الأساسي اقتصاديا اجتماعيا معيشيا ومقتضبا، خصوصاً أن عمر الحكومة قصير قبل الدخول بمرحلة الانتخابات النيابية المنتظر إجراؤها في أيار المقبل، ونظراً للأزمات الخطيرة التي تتطلب إجراءات فورية وسريعة للجم مسارها التصاعدي”.وأشارت المصادر إلى أن “البيان سيتضمن بنوداً مرتبطة بانفجار مرفأ بيروت ومعالجة آثاره، والملفات الاقتصادية ربطاً بموضوع البطاقة التمويلية ورفع الدعم والكهرباء، والتحضير للانتخابات النيابية التي تعهد ميقاتي إجراءها في موعدها، إلى جانب الانتخابات البلدية والاختيارية، بالإضافة إلى غيرها من البنود الصحية الحياتية، والتي تتلاءم مع المبادرة الفرنسية”، مستبعدةً أن “يحصل خلاف على مضمون البيان الوزاري”.

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