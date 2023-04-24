اليوم..إنطلاق الجولة 25 من مباريات الدوري العراقي الممتاز

اليوم..إنطلاق الجولة 25 من مباريات الدوري العراقي الممتاز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تنطلق بعد ظهر اليوم الاثنين مباريات الجولة 25 من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم ، بإقامة خمس مواجهات مهمة تحتضنها ملاعب بغداد وبقيّة المحافظات.ففي المباراة الأولى، يحلّ فريق النجف ضيفاً على نوروز على أرض ملعب السليمانية في مواجهة يطمح فيها أصحاب الدار إلى تعويض خسارته أمام الزوراء في الجولة السابقة فيما يسعى غزلان البادية إلى مواصلة الاقتراب نحو المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.وفي المباراة الثانية يستقبل فريق الصناعة على ملعبه ضيفه كربلاء ، ويأمل المستضيف الخروج من المباراة بنتيجة طيبة تسهم في إبعاده عن المراكز المتأخرة مستغلاً ما بقي من المباريات لتحقيق هذا الهدف خصوصا بعد الفوز الذي حققه على فريق القاسم  في الجولة الماضية، بينما يتطلع العميد الكربلائي لتحقيق لكسب ثلاث نقاط مهمة تحدث له طفرة في جدول الترتيب .ويلتقي صاحب الأرض والجمهور فريق دهوك ضيفه القادم من العاصمة فريق الطلبة في مباراة قد تكون متكافئة بين الطرفين عطفا على اقترابهما في جدول الترتيب، وفي مباراة اخرى يلتقي فريقا النفط والزوراء في ملعب الشعب الدولي في مباراة مصيرية بالنسبة للنوارس املاً في اعتلاء قمة الترتيب العام ومواصلة الصراع لخطف اللقب المحلي، وأخيرا يستقبل فريق زاخو على ملعبه الدولي فريق القاسم بمواجهة حاسمة للطرفين هدفها الابتعاد عن المناطق الخطرة وضمان البقاء مع الكبار في منافسات الدوري الممتاز.

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