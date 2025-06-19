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القانونية النيابية: لاسيادة للعراق في ظل السوداني وقضاء زيدان ومحكمة العميري
تحالف العامري يطالب باصدار فتوى لمهاجمة إسرائيل لنصرة إيران
مصدر قضائي: رئيس المحكمة الاتحادية يبيع سيادة العراق مع السوداني ورشيد للكويت
نائب إطاري يدعو إلى قتال إسرائيل لنصرة إيران
نائب:الأحزاب الكردية لاتحترم قرارات المحكمة الاتحادية
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اليوم.. ارتفاع في أسعار صرف الدولار
خبير اقتصادي:مغادرة الشركات النفطية بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية له تداعيات سلبية
نائب كردي سابق:حكومة البارزاني لا تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الإقليم
وزارة الكهرباء: اعمال تخريبية تطال أبراج نقل الطاقة في البصرة
إيران:العراق مازال سوقاً مهماً استراتيجياً لبلادنا
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القانونية النيابية: لاسيادة للعراق في ظل السوداني وقضاء زيدان ومحكمة العميري
مصدر قضائي: رئيس المحكمة الاتحادية يبيع سيادة العراق مع السوداني ورشيد للكويت
السيستاني يدعو دول العالم لنصرة بلده إيران
الحشد الشعبي:سنغلق السفارة الأمريكية في بغداد
مصدر: المندلاوي “حرامي إطاري كبير” خارج المحاسبة والمسائلة
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