اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار

اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، الأربعاء، إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142200 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت 142100 دينار أمس الثلاثاء.وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، إذ بلغ سعر البيع 143250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 141250 ديناراً.وفي أربيل، سجل الدولار انخفاضاً طفيفاً حيث بلغ سعر البيع 141950 ديناراً لكل 100 دولار، والشراء 141850 ديناراً.

