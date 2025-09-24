اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار

اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا،الأربعاء، إن بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد سجلتا 141,450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، مقارنة بـ141,000 دينار سجلت يوم أمس الثلاثاء.وأضاف أن أسعار الصرف في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 142,500 دينار مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 140,500 دينار لكل 100 دولار.وفي أربيل، ارتفع سعر صرف الدولار ليسجل 140,950 ديناراً للبيع، و140,850 ديناراً للشراء مقابل 100 دولار.

